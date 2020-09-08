Кито, , 02:53 — REGNUM В Эквадоре число случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 110 092, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

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Число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 10 576. В ведомстве отмечают, в эту статистику входят как подтвержденные случаи смерти от коронавирусной инфекции, так и случаи с подозрением на вирус, но не подтвержденные результатами исследований. Ранее подсчет по этим категориям велся раздельно.

Также власти Эквадора решили перестать включать в статистику случаи заражения, выявленные при помощи экспресс-тестов.

«Экспресс-тесты показывают наличие антител или иммунитета к новому коронавирусу, они не используются для диагностирования заболевания», — сообщили в эквадорском минздраве.