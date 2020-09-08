Каир, , 02:24 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на египетской территории превысило 100 тыс. и достигло 100 041. Также за 7 сентября в Египте скончались еще 11 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране умер 5541 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за 7 сентября в Египте выписали еще 900 пациентов с выздоровлением. Всего в стране выздоровели 79 008 человек.