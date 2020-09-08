Тегусигальпа, , 02:21 — REGNUM Работники транспортной отрасли в Гондурасе вышли на протестную акцию из-за карантинных ограничений по COVID-19, сообщает Синьхуа.

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Сообщается, что автобусы заблокировали главные перекрестки на дорогах страны. Водители требовали финансовой помощи от правительства, которое ограничило их деятельность. В частности, сейчас загруженность автобусов не может превышать 50% из-за требований социального дистанцирования.

При этом власти Гондураса продлили действие первого этапа смягчения ограничений до 13 сентября из-за роста заболевших коронавирусной инфекцией. Тем не менее в стране продолжают работать супермаркеты, аптеки, банки и магазины хозтоваров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства финансов Гондураса заразился коронавирусом нового типа. Отмечалось, что министр был назначен на свою должность всего лишь 20 августа 2020 года.

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