Багдад, , 01:38 — REGNUM Власти Ирака начали поэтапное смягчение карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба иракского комитета по здравоохранению и национальной безопасности.

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В связи с решением комитета, в Ираке откроются рестораны и заведения для туристов в пятизвездочных отелях, в стране разрешат заниматься спортом. Также границы будут открыты для коммерческих перевозок.

При этом только за последние сутки в Ираке выявили 4314 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 264 684. Уже выздоровели 202 859 пациентов, еще 7589 с болезнью не справились и скончались.