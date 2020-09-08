Бразилиа, , 01:30 — REGNUM Еще 10 273 случая заражения SARS-CoV-2 зафиксировали за сутки в Бразилии, а за весь период наблюдений было зарегистрировано 4 147 794 подобных факта. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 3 355 564 пациента уже излечились и сняты с учета медицинских служб. Также за истекшие 24 часа в стране подтверждено 310 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

С начала пандемии в Бразилии по этой причине умерло 126 960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Малайзии, власти этой страны запретили въезд иностранным гражданам из 23 государств, включая Бразилию.

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