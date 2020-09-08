Варшава, , 01:26 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский рассказал о том, насколько агрессивным будет подходм разработчиков Cyberpunk 2077 к монетизации многопользовательского режима и микротранзакциям. Об этом 7 сентября сообщил портал Comicbook.

Руководитель компании отметил, что в ней всегда относились к поклонникам «справедливо и дружелюбно» и сказал, что студия не будет проводить агрессивную политику в этом направлении.

«Но вы можете ожидать, что будете покупать отличные вещи», — сказал Кичиньский, добавив: CD Projekt Red хочет реализовать такую систему монетизации, чтобы «люди были счастливы тратить деньги».

Он отметил, что не пытается быть циничным или что-то скрывать от фанатов, и пояснил: студия таким же образом поступает и при разработке однопользовательских проектов, делая так, чтобы геймеры были довольны после покупки её игр.

Глава CD Projekt Red заявил, что в многопользовательском режиме Cyberpunk 2077 будет иметь место продажа вещей за реальные деньги, однако она будет организована так, что не расстроит геймеров и при этом сделает их счастливыми.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия CD Projekt RED потратила на разработку Cyberpunk 2077 более $120 млн. Соответствующую информацию она опубликовала в своём финансовом отчёте за первую половину 2020 года.

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