Амман, , 01:23 — REGNUM В Иордании за минувшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным ведомства, с начала пандемии в Иордании скончались 18 человек от осложнений COVID-19. Также за 7 сентября в стране выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего на иорданской территории подтверждено 2478 случаев заражения новой инфекцией.

Отмечается, что специалистами минздрава за прошедшие сутки было проведено 8967 тестов на выявление COVID-19. Всего в Иордании было сделано 903 365 тестов.