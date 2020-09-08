Лондон, , 01:13 — REGNUM Выход в море для участия в учениях отложил на сутки авианосец британских ВМС Queen Elizabeth в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди членов команды, сообщает агентство PA со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

Авианосец «Queen Elizabeth» Andrew Bone

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Судно должно было выйти с военно-морской базы в Портсмуте. Коронавирус выявили у «менее десяти» членов экипажа корабля. Пациентов доставили на сушу и изолировали в казармах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле более одной тысячи носителей коронавируса нового типа обнаружили среди моряков французского авианосца «Шарль де Голль».

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