Рабат, , 01:02 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 1386 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории королевства достигло 73 780. Также за 7 сентября в Марокко скончались еще 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в королевстве стали 1394 человека.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели еще 822 пациента. С начала пандемии в Марокко с болезнью справились 56 096 человек. Отмечается, что в настоящее время 202 пациента находятся в реанимации.