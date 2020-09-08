Токио, , 00:53 — REGNUM Глава японской либерально-демократической партии Сигэру Исиба отказался от планов проводить предвыборную агитацию в игре Animal Crossing: New Horizons. Об этом 8 сентября сообщил портал Game Rant.

Ранее команда политика объявила, что он планирует появиться в игре компании Nintendo. Некоторые эксперты назвали этот шаг весьма умным, поскольку Animal Crossing: New Horizons показывает хорошие результаты продаж. Однако позже выяснилось, что именно в Японии Nintendo запрещает осуществлять в своих играх любую политическую деятельность.

Стоит отметить, что этот запрет не относится к подразделению Nintendo of America, поскольку ранее в США политики Джо Байден и Камала Харрис уже проводили в Animal Crossing: New Horizons политическую агитацию. Ранее ИА REGNUM сообщило: руководитель проекта игры Ая Кёгоку заявила, что значительная часть аудитории игры — люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Animal Crossing: New Horizons: аудитория игры отнюдь не детская