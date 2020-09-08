Москва, , 00:46 — REGNUM Разработанная Центром им. Гамалеи вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот, сообщила 8 сентября пресс-служба Минздрава России.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Sputnikvaccine.com

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Вакцина получила название «Спутник V», сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.

В ведомстве отметили, что вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, а вакцинирование будет проводиться в первую очередь в группах риска — среди врачей и учителей. На этом этапе пройдут так называемые пострегистрационные клинические исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Об этом в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

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