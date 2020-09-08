Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Очередное обновление Minecraft добавит в игру поддержку гарнитуры витуальной реальности PlayStation VR. Об этом 7 сентября сообщил официальный блог PlayStation.

В статье разработчик Роджер Карпентер подробно описал особенности этого дополнения. Он отметил, что игрокам будут доступны два режима: Living Room («Гостиная») и Immersive («Иммерсивный»). К сожалению, при этом Карпентер не пояснил, что они будут собой представлять.

Издание Game Rant предположило, что Living Room, скорее всего, будет похож на обычный Minecraft, только в VR, а в случае Immersive, возможно, с экрана будет удалён HUD (визуальный интерфейс и панель инструментов). Ожидается, что релиз обновления состоится ближе к концу сентября 2020 года, разработчик не назвал точную дату.

В августе 2020 года студия Mojang выпустила к Minecraft дополнение Jurassic World. Оно добавило в игру парк Юрского периода с динозаврами.

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