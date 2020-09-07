Кейптаун, , 23:47 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Южно-Африканской республике за прошедшие сутки увеличилось на 115 и составляет 15 004 человека, 7 сентября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно официальному отчету, за 24 часа в ЮАР выявлено 854 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 639 362. 566 555 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в ЮАР проведено 3 808 949 проверок на коронавирус, однако за последние сутки — всего 8759 проверок.

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