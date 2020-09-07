Вашингтон, , 22:32 — REGNUM В октябре текущего года в США может быть создана вакцина от коронавируса, заявил 7 сентября на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Трансляция пресс-конференции велась на его странице в Twitter.

При этом Трамп отметил, что вакцина будет выпущена «под его руководством».

«Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордное время… мы можем получить её уже в октябре», — сказал Трамп и подчеркнул, что в обычных условиях на разработку такой вакцины «могло потребоваться два—три года».

«Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы», — заявил Трамп и выразил уверенность в полной безопасности и высокой эффективности будущей американской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана и официально зарегистрирована в августе 2020 года в России.

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