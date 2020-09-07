Женева, Швейцария, 7 сентября 2020, 22:04 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 265 818 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27 032 617 человек. Такие данные приводит 7 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё 4820 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 881 464.
Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции на сегодняшний день составляют США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.
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