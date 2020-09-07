Анкара, , 22:02 — REGNUM Запрет на поездки в транспорте стоя будет введён в Турции из-за коронавируса, сообщил 7 сентября журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Такое решение принято из-за продолжающегося роста числа заболевших в Турции.

Эрдоган «Кафе и рестораны будут ещё более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 279 806 случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции на сегодняшний день. 6673 человека умерли.

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