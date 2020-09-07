Анкара, , 21:59 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена по меньше мере у 12 российских туристов в Турции. Об этом сообщил 7 сентября посол России в республике Алексей Ерхов.

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"Сейчас у нас из тех туристов, что заболели, — 12 человек. Это по крайней мере те, о которых мы знаем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Посол уточнил, что все заболевшие туристы почувствовали себя плохо во время отдыха. В настоящее время двое из них находятся в больнице, ещё десять — изолированы в гостиницах по месту пребывания.

Ерхов добавил, что за каждым случаем заболевания коронавирусом среди российских туристов следят посольство России и генеральное консульство в Анталье.

Напомним, ранее сегодня губернатор турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил, коронавирусная инфекция была выявлена у восьми из более чем 336 граждан России, прибывших на отдых после возобновления авиасообщения.