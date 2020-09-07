Манила, , 21:52 — REGNUM Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах упало до 1383, это наименьшее с 14 июля суточное число случаев заболевания, 7 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Филиппин, общее число случаев COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 238 727.

Также за сутки на Филиппинах зарегистрировано 15 смертей от COVID-19, общее число жертв заболевания достигло 3890 человек.

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