Тегеран, , 07:46 — REGNUM 5 сентября президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность начала года образования для детей, несмотря на пандемическую ситуацию, и заявил, что неправильно смотреть на здравоохранение и образование как на две крайности, которые не могут существовать одновременно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это заявление на церемонии в режиме видеоконференции, которая была проведена в ознаменование начала нового учебного года в условиях глобального распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Иранские школы открылись после семимесячных каникул, организованных в мерах безопасности.

«Для нас очень важно продолжать использовать систему обучения, одновременно пытаясь защитить жизнь людей», — отметил Рухани.

«Поскольку двойственность хлеба и жизни, а также двойственность здоровья и веры казались ошибочными в течение последних месяцев, иранские официальные лица, которые помогали студентам и преподавателям, докажут, что такой двойственности между здоровьем и образованием не существует», — подчеркнул иранский президент.

Рухани также заявил, что министерство образования на протяжении многих лет заботится о здоровье студентов, проходящих обучение в Исламской Республике.