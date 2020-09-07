Пекин, , 21:10 — REGNUM Как сообщает 7 сентября Синьхуа, высокую оценку вклада Китая в международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции дал один из помощников генерального директора ВОЗ.

По словам международного чиновника, в общественном здравоохранении не должно быть места политическим разногласиям, поэтому главное в этой сфере — придерживаться максимальной открытости, и Китай это требование неукоснительно соблюдает.

Особо выделена активность Пекина в помощи и материальной поддержке других стран, а также во вкладе китайской медицинской науки в разработку вакцины и обмен опытом по этому вопросу с иностранными коллегами. В целый ряд стран — Кувейт, Пакистан, Камбоджу, Иран были направлены бригады китайских специалистов; был осуществлен своевременный обмен информацией о геноме вируса с ВОЗ.

Подчеркнув, что в условиях пандемии ни одна страна не находится в безопасности, представитель ВОЗ выразил надежду, что совместными усилиями будет обеспечен стабильный международный общественный порядок и успешное развитие.