Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM В Екатеринбурге один из местных жителей признан виновным в насилии над полицейским. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, гражданин, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в одном из торгово-развлекательных центров. Прибывшие полицейские решили доставить его в отделение. Но дебошир напал на одного из сотрудников.

Наконец, Чкаловский райсуд вынес ему приговор. Гражданин заплатит штраф в размере 12 тыс. рублей. При этом отметим, что по части 1 статьи 318 УК РФ ему грозили штраф до 200 тыс. рублей или колония на срок до пяти лет.