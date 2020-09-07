Женева, Швейцария, , 19:40 — REGNUM Мир должен извлечь уроки из ситуации с коронавирусом и быть готовым к новым пандемиям в будущем. Об этом заявил на брифинге 7 сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохраненияТедрос Аданом Гебрейесус.

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«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки заболеваний являются частью жизни. Но когда придёт следующая пандемия, мир должен быть готов к ней в гораздо большей степени, чем сейчас», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что многие страны, демонстрирующие сегодня позитивную динамику в ситуации с коронавирусом, смогли добиться этого потому, что подготовились после вспышек атипичной пневмонии, кори, полиомиелита, лихорадки Эбола и других болезней.