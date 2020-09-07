Неаполь, Италия, , 19:33 — REGNUM Прохождение экспресс-тестов на коронавирус для всех сотрудников образовательных учреждений региона Кампанья (Неаполь) в течение учебного года будет обязательным, заявил в понедельник, 7 сентября, глава региона Винченцо Де Лука.

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Согласно правилам, установленным на национальном уровне, прохождение тестов является добровольным, но местные власти вправе ужесточать требования.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 7 сентября, в Италии умерли 35 553 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8). Выздоровели 210 238 человек, за сутки этот показатель увеличился на 223 (днем ранее — на 405). Число подтвержденных носителей выросло на 1108 (днем ранее — на 1297). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 278 784.

В настоящее время заражены 32 993 человека — на 915 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже пять недель, за это время оно увеличилось почти втрое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.