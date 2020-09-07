Женева, Швейцария, 7 сентября 2020, 19:17 — REGNUM Нынешняя пандемия коронавируса — не последняя, сообщил 7 сентября журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава всемирной организации добавил, что эпидемии — не что-то из ряда вон выходящее, а в некотором смысле «часть жизни».
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Так что нужно, извлекая уроки, отметил Гебрейесус, быть готовым к «следующей» гипотетической пандемии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте 2020 г.
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