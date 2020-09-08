Токио, , 07:47 — REGNUM К вечеру 7 сентября в Японии тайфун «Хайшен» унёс жизни двух человек, сообщает информационное агентство Kyodo. Также более 100 человек получили ранения, четверо пропали без вести.

Многие люди были вынуждены ночевать в эвакуационных убежищах и отелях на острове Кюсю и южных японских островах префектуры Окинава, ожидая, пока пройдет тайфун.

«Мне пришлось спешить, потому что мне сказали, что [эвакуационный центр] примет еще только 10 человек», — рассказала журналистам 67-летняя Кадзуко Хамада из префектуры Кумамото. Сначала она обратилась в другой эвакуационный центр, но ей отказали, поскольку там было переполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера тайфун обрушился на остров Кюсю, оставил без электроэнергии 475 тыс. домов и нарушил работу транспорта и некоторых мобильных операторов.