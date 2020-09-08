Токио, , 07:45 — REGNUM Одна из крупнейших авиакомпаний Японии All Nippon Airways (ANA) впервые с марта совершит два рейса на Гавайи, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Пассажиры смогут вылететь из аэропорта Нарита на Boeing 787 и приземлиться в Гонолулу 5 и 19 октября. В основном рейсы нацелены на международных студентов и деловых людей.

Компания ANA рассмотрит также возможность рейсов в ноябре и декабре, в зависимости от спроса.

В настоящее время ANA приостановила около 90% своих международных рейсов из-за снижения спроса на авиаперелеты вследствие ограничений.