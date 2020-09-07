Подгорица, , 18:09 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории на 7 сентября сообщил об обработке 380 ПЦР-тестов, из них было 106 позитивных тестов.

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За сутки один человек умер, с начала года умерли 109 человек. 41 человек был выписан из больниц. Всего в стране фиксируется 1278 активных случаев.

Уже несколько дней в Черногории выявляют ежедневно в среднем 120−130 случаев, что является значительным ростов по сравнению с серединой августа 2020 года.