Кострома, , 17:23 — REGNUM Костромские спасатели опубликовали обращение, в котором попросили пересмотреть размер их зарплат и возраст выхода на пенсию — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению автора письма — спасателя Владимира Борисова, льготы и заработок федеральных и областных спасателей отличаются в разы, и это не справедливо.

Автор обращения «к кандидатам» Владимир Борисов Фото из личного архива

«Скоро выборы! Я обращаюсь к кандидатам. Ежедневно мы выполняем важную, ответственную и очень опасную работу по обеспечению безопасности населения. Мы ликвидируем ЧС, ДТП, проводим аварийно-спасательные работы на пожарах, ищем людей, работаем на воде. Спасатели ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области не входят в систему МЧС Росси. Финансирование службы осуществляется за счёт бюджета региона. Несмотря на то, что мы выполняем одинаково опасную работу, уровень наших зарплат и льгот существенно отличается. Например, сотрудники МЧС могут выйти на пенсию через 15 лет выслуги, а наши спасатели — как все, после 60 лет»

По словам спасателя, за работу в графике «сутки через трое» работники областной службы спасения ГО и ЧС получают в среднем от 12 до 23 тысяч рублей. Ситуация с заработком ухудшилась после того, как в 2002 году службу отделили от системы МЧС и передали в ведение региона.

«Моя зарплата составляет в среднем 21 тысячу рублей. Но я спасатель первого класса и у меня стаж — 21 год. Простые начинающие спасатели получают у нас по 12 тысяч, очень большая текучка. Ребята приходят, получают эту сумму на руки, и спрашивают, как на них прожить? Почти такие же деньги сейчас получают уволенные на бирже труда! Ребята с семьями и детьми ищут подработки на стороне. Я просил кардинально пересмотреть ситуацию с окладами начиная с 2002 года. Тогда нашу службу передали на баланс региона. Каждый год я звоню в приёмную президента, пишу обращения к губернатору», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Борисов.

В 2019 году депутаты Костромской областной думы направляли в Госдуму предложение уровнять условия труда федеральных и региональных спасателей. В Федеральном собрании региону ответили, что «область вправе сама сами устанавливать дополнительные льготы своим спасателям, в том числе и право на досрочную пенсию». Как выяснилось позднее, в бюджете области денег на эти цели не нашлось.

Позднее, в январе 2020 года после обращения спасателей к губернатору Костромской области в службе ввели сдельную оплату труда. К окладу работников стали прибавлять «боевые» — почасовую оплату за работу на месте аварий, пожаров и ЧС. По признаниям спасателей, «около 150−170» рублей за час работы на опасном объекте «не смогли кардинально изменить ситуацию».