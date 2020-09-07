Москва, , 16:57 — REGNUM Вся предстоящая неделя в Москве будет пасмурной, дождливой и прохладной, но после этого ожидается наступление бабьего лета. Об этом сообщил 7 сентября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«С завтрашнего дня до воскресенья будет влияние атмосферных фронтов, уже сегодня на Москву надвигается облачная погода. Сегодня ночью пройдёт атмосферный фронт, будет дождь и местами гроза. Ветер будет плавно переходить на западный», — приводит его слова агентство «Москва».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие четыре дня порывы ветра в столице будут достигать 12−18 метров в секунду. Температура воздуха днём 8 сентября составит +14…+16 °C, а в период с 9 по 11 сентября будет находиться в пределах +16…+18 °C.

В ночь на субботу, 12 сентября, местами может похолодать до +4 °C, в дневные часы воздух прогреется до +14…+19 °C. В воскресенье днём возможно потепление до +20 °C.

После прохладной недели в столицу должно прийти бабье лето. «Мы надеемся, что будет потепление ещё до конца сентября. На этой неделе будет влияние Арктики. Как это влияние уйдёт, будем надеяться, что бабье лето придёт», — сказал представитель Росгидромета.