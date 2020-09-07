Пермь, , 16:24 — REGNUM В Перми задержан и помещен в ИВС сотрудник Росгвардии. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 11-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции».

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информресурс опубликовал протокол, согласно содержанию которого 24-летний лейтенант во время отпуска 3 сентября ехал по Перми на автомобиле, остановился у частного дома, чтобы поинтересоваться — где можно купить арбуз. Мужчина зашел за ограду на территорию подворья и увидел женщину. У росгвардейца возник умысел изнасиловать ее. Мужчина затащил хозяйку в дом и начал раздевать. На крики женщины прибежал 11-летний сын. Он сказал мужчине, что выполнит любую просьбу, если насильник отпустит мать. Получив сексуальное удовлетворение лейтенант уехал. На выезде из столицы Пермского края военнослужащего задержали полицейские.

Как сообщает портал 59.RU, в пресс-службе Росгвардии подтвердили факт задержании сотрудника. Командование намерено оказывать всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному случаю. Известно, что задержанный мужчина служит в Росгвардии на Дальнем Востоке.