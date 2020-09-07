Берлин, , 16:19 — REGNUM Состояние госпитализированного российского блогера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом 7 сентября сообщили журналистам в германской клинике Charite, где содержится пациент.

По словам медиков, Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгкий, он также реагирует на обращения окружающих.

В то же время в клинике заявили, что долгосрочных последствий произошедшего для здоровья пациента по-прежнему нельзя исключать.

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