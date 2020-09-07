7 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Дмитрий Протасовский, , 17:22 — REGNUM Национальные проекты заявлены как ядро государственной системы Российской Федерации. Правительство пролонгировало целевые показатели отчетности по проектам с 2024 года на 2030 годы, тем самым это позволило отсрочить разбор полетов по всем плановым показателям. Всего в 2019 году на реализацию национальных проектов был утвержден бюджет на сумму свыше 25,5 трлн руб.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Национальные проекты затрагивают такие направления, как человеческий капитал (здравоохранение, образование, демография, культура), комфортная среда для жизни (безопасные и качественные автомобильные дороги, жильё и городская среда, экология), экономический рост (наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).

Уверен, что как сама сумма, так и источники, откуда будут финансироваться нацпроекты, еще не раз подвергнутся коррекции, причем ближайшие изменения ждем 30 октября 2020 года.

Каждое направление вызывает вопросы, требуется погружение и адекватный анализ каждого проекта на соответствие заявленных показателей нацпроекта тому бюджету, который на это выделяется. Особое внимание и опасение вызывает нацпроект «Демография». Важность реализации этого проекта очевидна: все остальные, по сути своей, призваны повышать уровень жизни населения нашей страны, количество и качество которого зависит от успеха демографии.

Парковая скульптура. Нижний Тагил Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Каковы базовые параметры проекта «Демография»?

Общий бюджет — 3 105,2 млрд руб.

В нацпроект входит 5 федеральных проектов:

Финансовая поддержка семей при рождении детей.

Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма жизни).

Ключевые целевые показатели нацпроекта:

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году.

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Мотивировать граждан систематически заниматься спортом, активизируя спортивно-массовую работу на всех уровнях, в том числе в рабочем коллективе. Приобщить их к выполнению норм ГТО. Развивать спортивный резерв, а также расширять и модернизировать спортивную инфраструктуру.

И ведь написано всё грамотно, все выверено до буквы, но не покидает ощущение, что нацпроект «Демография» — это большая профанация.

Правительство в 2019 году выделило свыше трех триллионов рублей на цель, чтобы до 2024 года коэффициент рождаемости в нашей стране с катастрофического в 2019 году 1,62 поднялся до не менее катастрофического 1,7. Это при том, что минимальный коэффициент рождаемости для воспроизводства нации составляет 2,2, ощутимый рост численности населения начинается от коэффициента 3,0 и выше. Так какую цель тогда обозначили чиновники в национальном проекте, если даже при успешном достижении их показателя, мы катимся в демографическую пропасть? Освоение 3 триллионов рублей?

И как в рамках программы они планируют обеспечить достижение их планового показателя? Раздачей денег на первого и второго ребенка, ипотечные льготы, на просмотр правильных телепередач и журналов, на ЭКО для тех, у кого сложности с естественным зачатием, на подобие пропаганды здорового образа жизни и базовую спортивную инфраструктуру. Собственно, и всё. Надо признать, что это лучше, чем совсем ничего, но давайте разберем суть демографического вопроса, это поможет нам внести ясность и оценить предложенные меры.

Молодые люди живут в определенных ролевых моделях, которые формируют их жизненные цели, планы и виды на семью и количество желаемых детей. И ключевым фактором влияния на потенциальных родителей является культурная среда, в которой они находятся. Это фильмы, которые они смотрят, это музыка, которую слушают, это мнение референтных групп и лидеров мнений в медийном пространстве (ТВ шоу, социальные сети и прочее), наконец, это то, о чем они мечтают и делятся с друзьями. Например, когда наши родители планировали свою жизнь, они были погружены в соответствующую социальную среду. Они изначально были запрограммированы на большие и дружные семьи с двумя, тремя и более детьми. Их же родители не считали чем-то ужасным заводить пять и более детей. Это была социальная норма. На Кавказе и у среднеазиатских народов нашей страны культурная среда до сих пор защищает традиционные семьи, и именно они сегодня борются за демографию в России. А в целом в России сегодняшняя культура, фильмы и эстрада являются пропагандистами чайлдфри, космополитизма и гомосексуализма, где семья и дети являются вторичными или даже враждебны их новой морали. Даже за государственный бюджет снимаются фильмы и ставятся театральные постановки не только антигосударственного толка, но с явным посылом против традиционной семьи и многодетности. На наши экраны и в открытом доступе в интернете выходят нецензурируемые западные фильмы и сериалы, где молодежь приучают к однополому разнообразию, когда мальчики выбирают себе пару из мальчиков, а девочки из девочек, а с недавних пор туда добавились отношения между человеком и киборгами (синтетическими существами). Этого никто разве не видит и не понимает?

В связи с этим вопрос, где в программе нацпроекта «Демография» решение этого ключевого для демографии в нашей стране вопроса?

Семья Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вторым фактором, влияющим на демографию, является жилищный вопрос. Наши деды и прадеды размножались в деревнях, среда обитания позволяла. Наши же родители в массе своей размножались под лозунги о светлом коммунистическом будущем в малолитражных хрущевках, понимая или хотя бы надеясь на то, что советская власть обеспечит их детей жилплощадью, но, как мы знаем, в 1991 году их обманули. В итоге мы имеем целое поколение, которое воспитано на новой культуре эгоизма и потребления, где роль семьи вторична и необязательна. Вдобавок имеющие психологическую травму от жизни семьей в составе 5−6 человек в комнатах или малолитражных хрущевках, которые патологически не приемлют для себя такого будущего.

Для них сдерживающим фактором является недоступность нормальных жилищных условий в городской полосе или в рамках загородного жилья. Однако им предлагают псевдольготную ипотечную ставку в размере 6%, при этом с учетом цен на жильё в лучшем случае среднестатистическая российская семья сможет себе позволить в ипотеку 1−2 комнатную миниатюрную квартирку, где что-что, а о демографии будешь думать в последнюю очередь. Но при этом, как показывает практика, в регионах, где нормальное по площади жилье доступнее, где преимущественно проживают в частном секторе, с демографией всё в порядке.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

В связи с этим вопрос, где в программе нацпроекта «Демография» решение этого не менее значимого, чем первый фактор для демографии в нашей стране вопроса?

Прочими факторами, влияющими на демографию, являются вера в будущее и возможность нормального заработка. Эти темы тоже не прописаны в данном нацпроекте, но в целом эти вопросы поднимаются в других национальных проектах.

Намеренно упускаю такие слова, как свобода и демократия, на которую ссылаются где ни попадя наши либералы, мол будет демократия (как они её понимают), будет и демографический взрыв в нашей стране. К сожалению, это заблуждение или глупость, которые мы уже проходили в начале 90-х. Наоборот, как раз либеральные институты подрывают демографическую обстановку. Пример тому — Европа, которая стремительно вымирает: им для восполнения потерь даже пришлось разыграть постановку с привлечением беженцев-мигрантов пару лет назад. Этот эксперимент неизвестно еще чем закончится. Но если посмотреть и за океан, то там ситуация не лучше. В США рождаемость наблюдается только в тех регионах, которые исповедуют более консервативные ценности.

Второй количественный показатель — это рост продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В федеральном проекте «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», к которому относится этот целевой показатель, много что расписано, но там нет реальных факторов, влияющих на продолжительность здоровой жизни.

Напомню, что для пожилого человека на продолжительность его активной фазы жизни влияет доступное здоровое питание, минимизация стрессов (сейчас, читая газеты или включая телевизор, даже у молодого и здорового человека седеют виски), прогулки и путешествия на природе и умственная вовлеченность в жизнедеятельность — или попросту быть нужными, быть при деле и быть востребованным окружающими.

К сожалению, в программе нацпроекта «Демография» решению этих ключевых вопросов, реально влияющих на продолжительность жизни взрослого человека, уделяется крайне мало внимания.

Другие направления тоже важны, конечно. Молодая мать при желании должна иметь возможность работы, тут всё верно, так было у нас еще 30−40 лет назад. А пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом решаются все же через культуру, через лидеров мнений и знаковые фильмы, которые смотрят всей страной. Еще в моём детстве все были «на спорте», как говорят в молодежной среде. Не будем забывать, что сегодня спорт и здоровый образ жизни конкурирует в головах молодежи с социальными сетями и игровыми приставками, а у взрослых — с диваном и парой бутылочек пива. Если хотим добиться реальных результатов, то тут нужен креативный, а не административный подход.

Остается надеяться, что при коррекции нацпроекта «Демография» специалисты обратят внимание на излишне заниженные показатели коэффициента рождаемости в 1,7, и в обновленной редакции найдут отражение реально влияющие на демографию факторы.

Хотелось бы рекомендовать исполнителям национальных проектов изучить опыт межотраслевых анализов. В нашей стране был такой опыт в прошлом. Так как многие пункты разных проектов взаимосвязаны и влияют на результаты как общие, так и какого-либо отдельного подпункта нацпроекта, напрямую не ответственного за достижение результата. Понимание природы этого процесса значительно повысит эффективность всего комплекса мер реализации нацпроектов.