Загреб, , 15:33 — REGNUM В Хорватии 7 сентября в соответсвии с эпидемиологическими мерами, начался новый учебный год для более 460 000 учеников начальной и средней школы.

Учителя и ученики старших классов должны носить защитные маски, если невозможно обеспечить необходимое физическое расстояние.

Обучение в Хорватии будет проходить по одной из трех возможных моделей. Первая предусматривает обучение в школе, вторая представляет собой смешанную форму обучения в школе и дистанционно, третья предусматривает дистанционное обучение.

Большинство школ до сих пор выбрали первую модель, которая подразумевает обязательное ношение защитных масок учителями, а также учащимися пятого класса начальной и средней школы, если невозможно обеспечить расстояние между учащимися 1,5 или 2 метра.

Урок в школе длится 40 минут, при входе в школу проходит дезинфекция рук и обуви. Каникулы у разных классов будут в разное время.

Согласно последним данным хорватского министерства образования, по крайней мере девять школ в Хорватии с первого дня проводят обучение дистанционно, поскольку некоторые сотрудники были заражены коронавирусом.