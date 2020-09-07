Сочи, Краснодарский край, , 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи.

По её словам, все летальные исходы в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, были проанализированы. Выяснилось, что медучреждения оформляли смертельные случаи по-разному.

В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.

Ситуация с тем, как фиксировались смерти в стационарах с пациентами, у которых был выявлен COVID-19, должна стать, по мнению Самойловой, предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее», сообщает портал «Медвестник».