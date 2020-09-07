Черкесск, , 15:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие трое суток выросло на 188 человек число носителей коронавируса. Общее число заразившихся составило 5523 человека, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. Рост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжается в республике с 11 августа, когда было выявлено всего пять новых случаев заражения.

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За те же трое суток в регионе выздоровели 25 пациентов с COVID-19, что в восемь раз меньше, чем число новых заразившихся. А общее число избавившихся от опасной инфекции составляет 4468 человек. Скончались за все время пандемии 28 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за значительного роста числа новых носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии вновь открыт госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера, который был переведен в разряд резервных в июле 2020 года.