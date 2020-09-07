Солнечногорск, Московская область, , 15:28 — REGNUM В понедельник, 7 сентября, с участниками суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» работают главы регионов, эксперты, руководители госкорпораций.

Среди наставников суперфиналистов — губернатор Новгородской области Андрей Никитин. О своих проектах и планах Андрею Никитину расскажут 11 человек.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Никитин отметил, что самый важный критерий оценки конкурсанта — наличие четкой позиции, кем он хочет быть, каковы его жизненные принципы и чего он хочет добиться, потому что, если человек понимает чего он хочет, с ним всегда можно выстроить совместную работу.

Глава Новгородской области также рассказал о конкурсе «Лидеры Новгородчины», который проводится в области два года.

«У нас есть локальный конкурс «Лидеры Новгородчины», который повторяет конкурс «Лидеры России», по этому конкурсу у нас на средний уровень управления выходят 10−15 человек — это люди, которые становятся главными врачами, директорами школ и других учреждений. Если говорить о реальных результатах состязаний — один из финалистов конкурса «Лидеры России» прошлых лет работает в должности министра цифрового развития Новгородской области», — сообщил Андрей Никитин.

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