Солнечногорск, Московская область, 7 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В понедельник, 7 сентября, с участниками суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» работают главы регионов, эксперты, руководители госкорпораций.
Среди наставников суперфиналистов — губернатор Новгородской области Андрей Никитин. О своих проектах и планах Андрею Никитину расскажут 11 человек.
Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Никитин отметил, что самый важный критерий оценки конкурсанта — наличие четкой позиции, кем он хочет быть, каковы его жизненные принципы и чего он хочет добиться, потому что, если человек понимает чего он хочет, с ним всегда можно выстроить совместную работу.
Глава Новгородской области также рассказал о конкурсе «Лидеры Новгородчины», который проводится в области два года.
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