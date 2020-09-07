Манила, , 15:25 — REGNUM Корпорация Mitsubishi Motors представила 7 сентября 2020 года гибридный кроссовер Outlander PHEV на рынке Филиппин, сообщает Antara.

Известно, что кроссовер Outlander PHEV был впервые представлен в Индонезии в 2019 году, а Филиппины стали второй страной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где он появился.

«АСЕАН является движущей силой роста Mitsubishi Motors в трехлетнем среднесрочном бизнес-плане, объявленном в июле 2020 года», — говорится в заявлении корпорации.

«Мы не только будем поддерживать развитие автомобильной промышленности и экономики, но и будем поддерживать сообщество в защите окружающей среды для обеспечения устойчивого будущего», — говорится в заявлении Mitsubishi Motors.

Напомним, с момента своего дебюта в качестве первого в мире гибридного кроссовера в 2013 году Outlander PHEV расширил своё присутствие в более чем 60 странах, а общий объем продаж к августу 2020 года превысил 260 000 единиц.