Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности главную медсестру Городской поликлиники №24 Наталью Брызгину, которая в эпоху пандемии нарушила правила утилизации медицинских отходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Читайте также: В Петербурге оштрафовали дом престарелых, где заболела половина обитателей

Нарушения по утилизации медицинских отходов класса «В» были выявлены во время проверки надзорным органом в конце мая 2020 года. Было установлено, что отходы из отделения скорой медицинской помощи поликлиники перевозятся для дальнейшей утилизации на другую площадку медучреждения без должного обеззараживания.

Читайте также: В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон

«Совершенное Брызгиной нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период режима чрезвычайной ситуации при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, могло способствовать распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — уточнили в суде.

Читайте также: НИИ скорой помощи в Петербурге наказали за нарушения во время пандемии

Брызгина факт совершения данного административного правонарушения не оспаривала. В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.