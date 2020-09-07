Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за прошедшие выходные увеличилось на два человека. Такие данные 7 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 837 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 85 558 человек. За 5 и 6 сентября их число увеличилось на 573 человека.

По состоянию на 7 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 13 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 575 человек.