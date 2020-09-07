Ульяновск, 7 сентября 2020, 15:02 — REGNUM В Ульяновской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ещё 30 депутатов. На этот раз — в Чердаклинском районе, сообщает региональное надзорное ведомство по итогам проверки сведения о доходах и обязательствах имущественного характера.
В прокуратуре установили, что один из депутатов Совета депутатов Чердаклинского района не отразил в декларации сведения о находящимся в его собственности бульдозере, а один из народных избранников города Чердаклы — квартире.
В надзорном ведомстве также выявили, что один из парламентариев города Чердаклы не предоставил данные об участии в трёх коммерческих структурах, в декларации другого депутата отсутствовала информация об отчуждении жилого здания.
В адрес советов депутатов внесены представления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области по итогам прокурорских проверок выявлены нарушения антикоррупционного характера со стороны 22 депутатов органов местного самоуправления в Старомайнском районе, 15 депутатов ОМСУ в Павловском районе, 38 народных избранников в Инзенском районе, 30 и 15 депутатов соответственно в Барышском и Сенгилеевском районах.
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