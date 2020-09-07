Уфа, , 15:04 — REGNUM Медицинские учреждения в Башкирии получили новые автомобили скорой медицинской помощи. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 автомобиль был приобретен на средства федерального бюджета. В результате был обновлен автопарк ГКБ № 21 г. Уфы, а также Республиканской станции скорой медицинской помощи и Санитарного автотранспорта г. Стерлитамака.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, этот автотранспорт поможет спасти жизни множества людей. При этом он отметил, что в текущем году нагрузка на медицинских работников была очень большая, но они с достоинством ее выдержали.

Сообщается, что в текущем году в медицинские учреждения республики поступил 51 автомобиль скорой помощи. Еще семь таких машин должны поступить до конца текущего года.

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