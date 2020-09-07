Киев, , 14:50 — REGNUM 58% граждан Украины не считают коронавирус угрозой для себя лично, однако 72% продолжает носить маски в публичных местах. Соответствующие результаты опроса опубликовала 7 сентября социологическая группа «Рейтинг».

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Согласно данным опроса, пандемию коронавируса считают серьёзной угрозой 14% опрошенных, 2% уверены, что инфекция может угрожать их здоровью. Маски в общественных местах не носят 6% жителей Украины, 20% носят эпизодически, а 72% — постоянно.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. В нём приняли участие 2472 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году в город Умань может приехать около 3 тыс. паломников, что на порядок меньше, чем обычно.

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