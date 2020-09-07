Солнечногорск, Московская область, , 14:41 — REGNUM Конкурс «Лидеры России» привлек много талантливых управленцев, а его результаты оказались очень результативными. Об этом заявил председатель Правительства РФ, один из наставников конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин.

Он отметил, что для него как наставника этот опыт оказался очень полезен, и он продолжит и дальше эту работу. «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «россия — страна возможностей». Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Напомним, суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал в воскресенье, 6 сентября, на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

«Конкурс «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но он точно гарантирует признание вашей компетентности. Три года назад по инициативе и при поддержке Президента России создавался этот конкурс, но мы не ожидали, что он привлечёт внимание такого количества людей, — обратился к суперфиналистам премьер-министр России Михаил Мишустин, — Конечно, он привлёк многих талантливых управленцев, но ещё раз скажу: трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативными, сколько умных, энергичных и компетентных руководителей сумеют себя проявить. Сегодня среди них губернаторы и мэры, заместители федеральных министров, представители крупных государственных и частных компаний, научных учреждений. Многие из участников в борьбе за победу в конкурсе стали умелыми и решительными лидерами, которые готовы делать жизнь в нашей стране лучше».

«Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, именно человеческий капитал — это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны». «В этом году в «Лидерах России» появились новые специализации — это «Финтех», «Наука» и «Здравоохранение». Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития», — отметил председатель Правительства РФ.

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