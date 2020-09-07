Томск, , 14:38 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Томской области завершило проверку по факту госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Томска.

Материалы проверки переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, Навального госпитализировали. Позже его перевезли самолётом в Германию.

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