Тбилиси, , 14:42 — REGNUM В Грузии срок обязательного нахождения в карантине по коронавирусу может быть сокращен до восьми дней. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 7 сентября рассказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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По словам чиновницы, вопрос о снижении длительности карантина планируется рассмотреть сегодня на заседании межведомственного совета. Предлагается комбинирование двух методов.

«Оптимальным сроком будет самое малое семь дней, а на восьмой день — тестирование лица, находившегося в карантине или самоизоляции, а затем его возвращение к обычной деятельности с той оговоркой, что через 72 часа он опять пройдет тестирование», — объяснила принцип Габуния.

Он добавила, что таким образом медицинский контроль за человеком, которому предписана изоляция, будет осуществляться в течение тех же 12 дней, как это происходит сейчас.

Напомним, в Грузии на карантин направляют всех, кто побывал за границей или контактировал с носителями коронавируса.

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