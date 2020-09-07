Стокгольм, , 14:41 — REGNUM Стокгольмский регион перешел из состояния режима повышенной готовности к обычной форме работы государственных органов и аварийных служб. Главной причиной отказа от чрезвычайного состояния системы управления и реагирования послужила стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в столице. Об этом 7 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Представители столичных властей подчеркнули, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не является столь большим, как в начале весны. Более того, в настоящее время в медицинских учреждениях Стокгольма помощь медиков получают порядка 30 пациентов с установленным диагнозом COVID-19.

В тоже время власти подчеркивают, что отказ о режима повышенной готовности вовсе не означает снижение уровня мониторинга ситуации.

«Тот факт, что в Стокгольмском регионе прекращено действие режима повышенной готовности, не означает возвращения к обыденному поведению», — заявил глава столичного Департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон.