Москва, 7 сентября 2020, 14:16 — REGNUM Если бы директора российских школ стали действовать по шаблону, как того требует министерство просвещения РФ, то школы бы вообще не открылись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко, который сообщил, что случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
Главное, как подчеркнул эксперт, не давить на школы, «и все придет в нормальное состояние».
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Глушко сказал, что «можно закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора».