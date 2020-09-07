Москва, , 14:16 — REGNUM Если бы директора российских школ стали действовать по шаблону, как того требует министерство просвещения РФ, то школы бы вообще не открылись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко, который сообщил, что случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.

«На самом деле очень хорошо, что сейчас все зависит не от министерских или региональных инструкций, а от здравого смысла директора школы. Это очень правильный подход. Если бы вместо этого директора школ стали действовать по шаблону, как того требует министерство, тогда школы бы вообще не открылись, — сказал Луховицкий. — А так действительно все зависит от того, насколько разумно директора восприняли реальные возможности своих школ и как они соотнесли это с требованиями Роспотребнадзора и министерств. Совершенно естественно, что в первые дни будут какие-то накладки».

Главное, как подчеркнул эксперт, не давить на школы, «и все придет в нормальное состояние».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Глушко сказал, что «можно закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора».