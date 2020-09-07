Липецк, , 14:06 — REGNUM В Центре дополнительного образования Липецкой области открываются детский медиацентр и Skills-Центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, новые учебные места создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Skills-Центр сможет принять детей от семи до 18 лет по направлениям мобильной робототехники, веб-дизайна и разработки, инженерного дизайна CAD, графического дизайна. Детский медиацентр рассчитан на детей 12−18 лет, которые с нуля научатся создавать медиаконтент и работать с современным оборудованием по следующим направлениям: основы тележурналистики, операторское искусство, искусство монтажа видео, основы драматургии, мастерство режиссёра. Обучение по новым программам — бесплатное.

«Радует, что учебные заведения стремятся активно реализовывать современные программы. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», — заявил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.