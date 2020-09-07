Липецк, 7 сентября 2020, 14:06 — REGNUM В Центре дополнительного образования Липецкой области открываются детский медиацентр и Skills-Центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, новые учебные места создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
Skills-Центр сможет принять детей от семи до 18 лет по направлениям мобильной робототехники, веб-дизайна и разработки, инженерного дизайна CAD, графического дизайна. Детский медиацентр рассчитан на детей 12−18 лет, которые с нуля научатся создавать медиаконтент и работать с современным оборудованием по следующим направлениям: основы тележурналистики, операторское искусство, искусство монтажа видео, основы драматургии, мастерство режиссёра. Обучение по новым программам — бесплатное.