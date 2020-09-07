Владикавказ, , 14:06 — REGNUM В Северной Осетии число новых случаев заражения коронавирусом ежедневно увеличивается. Прирост за последние выходные составил 74 человека (+25 за минувшие сутки). Кривая на графике, опубликованном 7 сентября федеральным оперативным штабом, стремится вверх с 11 августа, когда число выявленных случае заражения составило всего пять.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Общая численность носителей вируса за все время пандемии достигла 5087 человек. Врачи поставили на ноги 4498 из них, не удалось спасти 67 человек. За прошедшие выходные число выздоровевших увеличилось еще на 25 пациентов.

В настоящее время в больницах проходит лечение 51 COVID-пациент, на амбулаторном лечении находятся 508 человек.

Читайте также: В Северной Осетии число носителей коронавируса приближается к пяти тысячам