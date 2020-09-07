Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростовской области не хватает 2 тыс. врачей. О кадровом дефиците заявил донской губернатор Василий Голубев в эфире программы «Спроси у губернатора» на сайте «Одноклассники».

По словам главы региона, в настоящее время остро стоит вопрос дефицита кадров в учреждениях донского здравоохранения. За последние два-три года в Ростовской области было привлечено 500 специалистов. При этом регион нуждается ещё в 2 тыс. медицинских работников.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в ходе рабочей встречи с донским губернатором президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что «количество врачей в Ростовской области на 10 тыс. человек меньше, чем в среднем по стране».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону нашли способ преодолеть дефицит врачей